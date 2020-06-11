Sibel Can'dan muhteşem konser

Sibel Can; türküden arabeske, Türk sanat müziğinden Türk pop müziğine kadar geniş repertuvarıyla izleyenleri hem duygulandırdı hem de eğlendirdi.

Konserler serisi bugün saat 22.30’da Funda Arar ve Hakan Peker konseri ile devam edecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak.