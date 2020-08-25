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25.08.2020 - 15:42 |

Sıfır makyaj Büşra Develi

Büşra Develi 27 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafıyla kutladı.

Sıfır makyaj Büşra Develi
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Büşra Develi, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Günaydın 27" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı yaklaşık 50 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Sıfır makyaj Büşra Develi

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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Cadde Yazarları

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