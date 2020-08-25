25.08.2020 - 15:42 |
Sıfır makyaj Büşra Develi
Büşra Develi 27 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafıyla kutladı.
Büşra Develi, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Günaydın 27" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı yaklaşık 50 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.