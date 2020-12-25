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25.12.2020 - 13:52 |

'Sihirli Annem için bize teklif gelmedi'

2000'li yılların en sevilen dizilerinden olan 'Sihirli Annem'in o dönemdeki oyuncuları Gizem Güven ve Jennifer Boyner, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

'Sihirli Annem için bize teklif gelmedi'
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem' dizisinde tekrar bir araya geleceklerine dair çıkan haberler için konuşan Gizem Güven ve Jennifer Boyner, "Bize öyle bir teklif gelmedi. Yeni dizide oynayacak arkadaşlara başarılar diliyoruz. Umarım reytingler istedikleri gibi olur" şeklinde konuştular.

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