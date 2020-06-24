Sıla Gençoğlu babasının doğum gününü kutladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Sıla, son paylaşımında babasının doğum gününü kutladı. 'Yeter' adlı şarkısında “Başımı omzuna yasladım, kötü günler geçti" sözlerini babası için yazdığını söyleyen Sıla, annesi ve babasıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı, paylaşımına, "Başımı omzuna yasladım, kötü günler geçti diye başlar; Yeter. Hah işte, babama yazdım onu. Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum. Parti başlasın" notunu düştü.