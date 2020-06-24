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24.06.2020 - 13:20 |

Sıla Gençoğlu babasının doğum gününü kutladı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, babası Şükrü Gençoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sıla Gençoğlu babasının doğum gününü kutladı
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Sıla, son paylaşımında babasının doğum gününü kutladı. 'Yeter' adlı şarkısında “Başımı omzuna yasladım, kötü günler geçti" sözlerini babası için yazdığını söyleyen Sıla, annesi ve babasıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı, paylaşımına, "Başımı omzuna yasladım, kötü günler geçti diye başlar; Yeter. Hah işte, babama yazdım onu. Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum. Parti başlasın" notunu düştü.

Sıla Gençoğlu babasının doğum gününü kutladı

Magazin Haberleri Bülteni (24 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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