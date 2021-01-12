MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sıla-Hazer Amani'nin boşanma tarihi belli oldu
12.01.2021 - 09:25 |

Sıla-Hazer Amani'nin boşanma tarihi belli oldu

Ocak 2020'de evlenen şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma davası şubat ayında görülecek.

Sıla-Hazer Amani'nin boşanma tarihi belli oldu
ABONE OL

Sıla, bir yıl önce şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. Aşkı 10 ayda tüketen ikili, geçtiğimiz kasımda boşanma kararı alıp ayrılmıştı. Ünlü çift, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Sıla hem kafasını dinlemek, hem de müzik çalışmalarına ağırlık vermek için Bodrum Bitez’deki yazlığına kapandı. Hazer Amani ise dün paylaştığı videolarda yeni dövmesini gösterdi. Koluna İngilizce “Savaşma sanat yap” yazdırdı.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Fode Koita için resmi teklif yaptı!

Beşiktaş, Fode Koita için resmi teklif yaptı!

Son dakika | Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı

Son dakika | Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı

Son dakika - Gaziantep FK'ya teknik direktörlük için önerildi

Son dakika - Gaziantep FK'ya teknik direktörlük için önerildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet