10.06.2020 - 13:24 |
Sıla: Nice senelere 'Mutlu' kızım
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla köpeği Mutlu'nun yeni yaşını kutladı.
Karantina günlerini eşi Hazer Amani ile birlikte geçiren Sıla Gençoğlu, zaman zaman katıldığı canlı yayınlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sıla Gençoğlu, bu defa hesabından köpeği Mutlu’yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Gençoğlu köpeği ile çekilmiş karesini paylaştı ve altına da şunları yazdı:
“Mutlu'mla ilk sarıldığımız gün. Hislerimi anlatmam zor. Taşkın bir nehir gibiydi içim. Bugün çılgınımın doğum günü. Nasıl seviyorum ama nasıl! Sağlıklı, hep böyle musmutlu bir ömrün olsun canımın canı! Nice senelere Mutlu kızım.”
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiSon dakika haberine göre DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina verdi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.