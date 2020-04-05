05.04.2020 - 16:01 |
Sıla'dan karantina önerisi: Bir ruj kondur dudağına...
Covid-19 nedeniyle evde kendini karantinaya alan şarkıcı Sıla, zor günlerde motive olabilmek için takipçilerine öneri de bulundu.
Karantina günlerinin monotonluğu konusunda bir paylaşım yapan Sıla, çektiği selfie üzerinden takipçilerine şöyle dedi:
“Bir ruj kondur dudağına, oradan devam. Sabırla, umutla devam."
Geçtiğimiz günlerde hayranları için Instagram üzerinden canlı yayında şarkılar söyleyen Sıla, yayını kapattığını zannedip, kendini koltuğa atmıştı. Gençoğlu'nun bu hareketi çok konuşulmuştu.