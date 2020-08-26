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26.08.2020 - 09:04 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDARÂ

Simay RasimoÄŸlu ve Buse Ä°skenderoÄŸlu'nun eÄŸitimine Covid 19 engeli

Miss Turkey 2016 birincisi Buse Ä°skenderoÄŸlu ve Miss Turkey 2019 birincisi Simay RasimoÄŸlu, Ã¶nceki gÃ¼n City's NiÅŸantaÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± objektiflere takÄ±ldÄ±.

Simay RasimoÄŸlu ve Buse Ä°skenderoÄŸlu'nun eÄŸitimine Covid 19 engeli
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Simay RasimoÄŸlu ve Buse Ä°skenderoÄŸlu, Covid 19 salgÄ±nÄ± nedeniyle Fashion Week Ä°stanbul'un yeni sezonu 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasÄ±nda dijital platformlarda gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi iÃ§in bu aralar defilelerden defileye koÅŸuÅŸturduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Oyunculuk eÄŸitimi almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan ikili, salgÄ±n nedeniyle eÄŸitimlerine ara vermek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    26 AÄŸustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 AÄŸustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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