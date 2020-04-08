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HaberlerMagazin Haberleri Şimdi oyun zamanı!
08.04.2020 - 07:00 |

Şimdi oyun zamanı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, evde kaldığı sürede yeni aktiviteler yapmaya devam ediyor.

Şimdi oyun zamanı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, evde kaldığı sürede yeni aktiviteler yapmaya devam ediyor. Fethi Kamışlı, bu süreçte 2 bin parçalık dev puzzle’ı 12 günde bitirmenin mutluğunu yaşarken, futbol dünyasından Mehmet Topal da eşi Selda Hanım ve oğlu Mehmetcan ile lego oynadı. Keleşoğlu Grup Yönetim Kurulu üyesi Hicabi Keleş ise eşi Öznur Hanım, üç evladı Tolga, Nehir ve Selin’le 14 gün boyunca farklı puzzle’lar yaptı.

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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