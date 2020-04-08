Şimdi oyun zamanı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, evde kaldığı sürede yeni aktiviteler yapmaya devam ediyor. Fethi Kamışlı, bu süreçte 2 bin parçalık dev puzzle’ı 12 günde bitirmenin mutluğunu yaşarken, futbol dünyasından Mehmet Topal da eşi Selda Hanım ve oğlu Mehmetcan ile lego oynadı. Keleşoğlu Grup Yönetim Kurulu üyesi Hicabi Keleş ise eşi Öznur Hanım, üç evladı Tolga, Nehir ve Selin’le 14 gün boyunca farklı puzzle’lar yaptı.