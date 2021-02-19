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19.02.2021 - 09:28 | | UMUT ÜNVER

Sinan Akçıl: Pazartesi görüşürüz

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam ikinci kez nikah masasına oturacağı Burcu Kıratlı ile Kenan Erçetingöz'ün Baltalimanı'nda bulunan evinden çıkarken görüntülendi.

Sinan Akçıl: Pazartesi görüşürüz
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Soruları yanıtsız bırakan Sinan Akçıl, "Pazartesi görüşürüz" dedikten sonra, nişanlısı ile araca binerek evlerinin yolunu tuttu.

Sinan Akçıl: Pazartesi görüşürüz

AŞK ATEŞİNDEN YANAN SİNAN'I SİNİRLENDİREN SORU
Burcu Kıratlı'yla ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Nez isimli kişinin hamile olduğu iddiası hatırlatılan şarkıcı, "Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz? 'Aşk ateşinden yanıyorum' diyorum arkadaşlar" şeklinde konuşmuştu.

Sinan Akçıl: Pazartesi görüşürüz

Birkaç ay önce Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez ile aşk yaşadığı; Nez isimli kadının ünlü popçudan bebek beklediği iddia edilmişti. Hatta Akçıl'ın bu sebeple Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

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Magazin Haberleri Bülteni (19 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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