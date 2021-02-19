Soruları yanıtsız bırakan Sinan Akçıl, "Pazartesi görüşürüz" dedikten sonra, nişanlısı ile araca binerek evlerinin yolunu tuttu.

AŞK ATEŞİNDEN YANAN SİNAN'I SİNİRLENDİREN SORU

Burcu Kıratlı'yla ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Nez isimli kişinin hamile olduğu iddiası hatırlatılan şarkıcı, "Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz? 'Aşk ateşinden yanıyorum' diyorum arkadaşlar" şeklinde konuşmuştu.

Birkaç ay önce Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez ile aşk yaşadığı; Nez isimli kadının ünlü popçudan bebek beklediği iddia edilmişti. Hatta Akçıl'ın bu sebeple Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.