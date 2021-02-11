Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl nişanlandı

2018 yılında Amsterdam'da dünyaevine giren, ancak sekiz ay sonra boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz yıl aralarındaki buzları eritmişti. Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerinde yeniden evlilik kararı alan ünlü çift, aile arasında nişan töreni yaptı.

"ANLI ŞANLI BİR İSTEME OLDU"

Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istedi. Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl ,"Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz göreneksiziz. Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta. Bırakın o konuşsun. Yakında" mesajını yazdı.

"AİLE HER ŞEYDİR"

Burcu Kıratlı da nişan fotoğrafını, "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (ikinci kez) attık. Aile her şeydir. Aile güçtür ve sevgidir" notuyla paylaştı.

Ünlü çiftin nikah töreninin 22 Şubat'ta gerçekleşeceği öğrenildi.