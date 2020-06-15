15.06.2020 - 11:38 |
Oyuncu Singh Rajput hayatını kaybetti
Hint sinemasının ünlü oyuncusu Sushant Singh Rajput (34), Mumbai'daki evinde ölü bulundu. Evinde asılı halde bulunan ünlü oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Hindistan'a Kriket Dünya Kupası kazandıran Kaptan MS Dhoni'ni canlandıran ve Peekay filminde rol alan Hint oyuncu Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu.
İNTİHAR MI ETTİ?
Evdeki hizmetçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki genç oyuncuyu asılı halde buldu. Rajput'un ölüm nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Hint polisi, oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
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