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20.01.2021 - 09:24 |

Sırbistan basınından şoke eden Emina Jahovic iddiası!

Göcek’teki bir otele borcunu ödemediği iddia edilen şarkıcı Emina Jahovic için ülkesi Sırbistan'daki bir gazete, ‘Utanıp Türkiye’den kaçtı’ diye yazdı.

Sırbistan basınından şoke eden Emina Jahovic iddiası!
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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında ülkesindeki Tracara Gazetesi, şok bir iddiada bulundu.

Sırp şarkıcının geçtiğimiz yaz Göcek'teki bir otelde vakit geçirip hesabı ödemeden oradan ayrıldığı haberi gündeme gelmişti. Takvim'in haberine göre; bu içeriğe erişim engeli isteyen Emina, mahkemeden eli boş ayrıldı.

Birkaç gün önce de Sırbistan'a giden ve yaş gününü burada kutlayan Emina Jahovic için Tracara Gazetesi, "Utancından Türkiye'yi terk edip ülkesine döndü" diye yazdı.

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Gazetenin haberine göre Emina, otelle ilgili haberlerin ardından eski eşinden de yardım istedi. Musti, Sırp şarkıcıya "Bir süre gözden uzak ol. Ben de çocuklarla ilgilenirim" tavsiyesinde bulundu. Eski eşini dinleyen Emina Jahovic, skandal iddiayı unutturmak için bir süreliğine ülkesinde kalacak.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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