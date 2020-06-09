Şirinler Kayıp Köy karakterlerini hangi oyuncular seslendiriyor? İşte Şirinler Kayıp Köy konusu

2017 yılında gösterime giren Kelly Asbury'nin yönettiği Şirinler Kayıp Köy filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen film öncesi izleyenler Şirinler Kayıp Köy konusu nedir, filmdeki karakterleri kimler seslendiriyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte merakla beklenen Şirinler Kayıp Köy filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...



ŞİRİNLER KAYIP KÖY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şirinler’in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler’in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel’in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel’den önce bulmak Şirinler’in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.



FİLMİ KİMLER SESLENDİRDİ?



Aysun Topar Rolü : Şirine



Özden Ayyıldız Rolü : Şirin Ana



Engin Alkan Rolü : Şirin Baba



Hakan Vanlı Rolü : Gargamel



Fatih Özacun Rolü : Güçlü Şirin



Harun Can Rolü : Gözlüklü Şirin



Ayça Koptur Rolü : Şirin Fırtına