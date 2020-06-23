Sivri Akıllılar ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi? - Sivri Akıllılar filmi oyuncuları ve konusu...

Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Sivri Akıllılar filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1977 yılında çekilen ve Zeki Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra yönettiği film olan Sivri Akıllılar filmi ile ilgili merak edilenler...



SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, Zeki ve Metin’in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılır. Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin’in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey’in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai’yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey’in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan’ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan’ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Gönül Hancı, Perran Kutman, Atilla Pekdemir, Hulusi Kentmen.