SMA hastası Umut bebek için umut oldular

Aslı Tandoğan'ın canlı yayınına Olcay Kutluca ve Hande Soral konuk olarak, bağış kampanyasına destek oldular. Türkiye’nin en iyi illüzyonistleri arasında gösterilen Olcay Kutluca, yayında yaptığı gösteriler ile Aslı Tandoğan’ı ve İzleyicileri şaşırttı.

Kampanyaya yapılan bağışlar, Umut bebeğe ve ailesine umut oldu.