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21.12.2020 - 15:53 |

SMA hastası Umut bebek için umut oldular

Oyuncu Aslı Tandoğan, Instagram üzerinden canlı yayın açarak, SMA hastası Umut bebek için yardım kampanyası düzenledi.

SMA hastası Umut bebek için umut oldular
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Aslı Tandoğan'ın canlı yayınına Olcay Kutluca ve Hande Soral konuk olarak, bağış kampanyasına destek oldular. Türkiye’nin en iyi illüzyonistleri arasında gösterilen Olcay Kutluca, yayında yaptığı gösteriler ile Aslı Tandoğan’ı ve İzleyicileri şaşırttı.

Kampanyaya yapılan bağışlar, Umut bebeğe ve ailesine umut oldu.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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