Somer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu nereli? İşte biyografisi

TV8'in fenomen haline gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Şef, 49 yaşında ve İstanbul doğumlu. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile dünya-evine giren Somer Sivrioğlu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 İstanbullu doğumlu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Aslı Sivrioğlu ile 2001 yılında evlenmiştir. Bir kızı bir oğlu vardır.