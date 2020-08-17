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17.08.2020 - 15:46 |

Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? İşte Somer Sivrioğlu hayatı...

Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef Türkiye'nin şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Giyimi ve tarzı ile de büyük beğeni toplayan Somer Sivrioğlu kaç yaşında? İşte Somer Sivrioğlu ile ilgili merak edilenler...

Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? İşte Somer Sivrioğlu hayatı...
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MasterChef Türkiye 2020 şeflerinden olan Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Yarışmanın müdavimleri Somer şef ile ilgili detayları da merak ediyor. İşte Somer Sivrioğlu'nun biyografisi...

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 İstanbullu doğumlu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Aslı Sivrioğlu ile 2001 yılında evlenmiştir. Bir kızı bir oğlu vardır.

SOMER ŞEF'İN ANNESİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Somer Şef'in annesiyle yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu. Sivrioğlu'nun annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli İşte Somer Sivrioğlu hayatı...

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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