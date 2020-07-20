MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı...
20.07.2020 - 16:21 |

Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz günler yeni sezonu ile ekranlara tekrar döndü. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. İşte Somer Sivrioğlu'nun biyografisi...

Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı...
ABONE OL

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 17 Temmuz 2020 Cuma günü başladı. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri arasıdna yer alıyor. Sivrioğlu'nun hayatı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında?

SOMER SİVRİOGLU KİMDİR?

Somer Sivrioglu, 1971 tarihinde doğdu. Sivrioğlu, Akademik kariyeri için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da master yaptı aynı zamanda şeflik kariyerine ilk adımı da burada attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sydney’de açtı. MasterChef Avustralya’da misafir jüri olarak yer aldı. 2015 yılında ise "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" isimli kitabı yazdı. 2018 yılından beri TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye adlı programda jüri üyeliği yapmaktadır.

 

    Seyfi Dursunoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dursunoğlu'nu son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef aslen nereli?

    Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef aslen nereli?

    Saunada fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan hayatını kaybetti

    Saunada fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan hayatını kaybetti

    Ebru Şahin'in plaj tarzı

    Ebru Şahin'in plaj tarzı

    Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu

    Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu

    Sıradaki Haber