Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı...

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 17 Temmuz 2020 Cuma günü başladı. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri arasıdna yer alıyor. Sivrioğlu'nun hayatı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında?

SOMER SİVRİOGLU KİMDİR?

Somer Sivrioglu, 1971 tarihinde doğdu. Sivrioğlu, Akademik kariyeri için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da master yaptı aynı zamanda şeflik kariyerine ilk adımı da burada attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sydney’de açtı. MasterChef Avustralya’da misafir jüri olarak yer aldı. 2015 yılında ise "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" isimli kitabı yazdı. 2018 yılından beri TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye adlı programda jüri üyeliği yapmaktadır.