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05.10.2020 - 11:22 |

Son dakika: Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı

27 Eylül Pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gelen ve yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan oyuncu Ali Sürmeli, yoğun bakımdan çıktı. Genel durumu iyi olan 61 yaşındaki sanatçının tedavisi serviste devam edecek.

Son dakika: Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı
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Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli’nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz."

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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