Son dakika: Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti. Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Bakırköy 12. Aile Mahkeme’sinde bu sabah boşandı. İkilinin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi. Şener, verdiği bir röportajda, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna "Kısmet" cevabını vermişti.

MADDİ VE MANEVİ TALEPLERİ OLMADI

Evliliklerinin başında eşi Cenk Küpeli’nin çocuk istemesini olumlu karşılayan Demet Şener, çocuklarının büyümesi ve evliliğin ardından tekrar iş hayatına dönerek kendi markasını kurması ile yeni çocuk isteğini rafa kaldırdı. Bu karar sonrası Cenk Küpeli ve Demet Şener konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdiler. Demet Şener ve Cenk Küpeli anlaşmalı bir şekilde ayrıldılar ve birbirlerinden maddi ve manevi talepleri olmadı.

ANNE VE BABASI NİKAHTA YOKTU

Nikahta Küpeli'nin anne ve babasının olmaması Demet Şener hakkında 'istenmeyen gelin' haberlerinin çıkmasına neden olmuştu. Cenk Küpeli, söz konusu haberlerle ilgili , "Anne ve babamla yakında tanışacaklar, evliliğimizde sorun yok" dedi.

İbrahim Kutluay ile Avni Küpeli arasında düğün öncesi bir telefon görüşmesi olduğu ve Kutluay'ın, baba Küpeli'ye "Ben yandım oğlun yanmasın" dediği iddia edilmişti.

"İLK GÜNKÜ GİBİ AŞIĞIZ"

Demet Şener, verdiği röportajda Cenk Küpeli ile olan ilişkisini anlatmıştı. Şener yaşadığı aşk ile ilgili şunları söylemişti: "Birbirimize ilk günkü gibi aşığız. Nerede olursak olalım hep çok eğlenir, güleriz. İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Arada yaptığımız 3 günlük seyahatler bizi çok heyecanlandırıyor. Sahil yürüyüşlerimiz, sevdiğimiz mekanlarda içilen kahveler, haftanın belirli günleri şık bir yerde yenilen yemekler, birlikte spor yapmak ortak zevklerimiz.”