Son dakika haberleri: Özkan Uğur sosyal medyadan duyurdu: Maalesef beni gene öldürdüler

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ





İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, devam eden corona virüs günlerinde, vatandaşlara anlamlı bir çağrıda bulunmak için kamera karşısına geçmişti.

MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekmişti.

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

66 yaşındaki sanatçı, "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah" demişti.

Özkan Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamamıştı.