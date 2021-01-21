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21.01.2021 - 12:45 |

Son dakika: Ozan güven hakim karşısına çıkıyor

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven’in 13.5 yıla kadar hapsi istenmişti. 2020 yılına damga vuran şiddet olayında ilk duruşma bugün görülecek. Ozan Güven, 13.30’da görülecek davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Son dakika: Ozan güven hakim karşısına çıkıyor
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Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği şiddet iddiasıyla bitmişti. Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Yaşanan olayların ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği öne sürülen 45 yaşındaki Güven, bugün görülecek davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

"FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM"
Deniz Bulutsuz, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.

Son dakika: Ozan güven hakim karşısına çıkıyor

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu almıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olmuştu. Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamamıştı.

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Son dakika: Ozan güven hakim karşısına çıkıyor

DAVA AÇILMIŞTI
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Deniz Bulutsuz’un, Ozan Güven’in yüzünü ve kolunu yaraladığın iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamenin, Bulutsuz’un şikayeti üzerine Güven hakkında açılan dava ile birleştirilmesi istenmişti. İddianame kabul edilirse Deniz Bulutsuz da önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

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"BU SORULAR BENİM İÇİN İYİ OLMUYOR"
Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Bulutsuz, muhabirlerin sorularını, "Konuşmayacağım. Bu sorduğunuz sorular benim için iyi olmuyor. Bana iyilik yapmıyorsunuz" diyerek, yanıtsız bırakmıştı.

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