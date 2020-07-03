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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: Ozan Güven'den savcılığa flaş başvuru!
03.07.2020 - 17:00 |

Son dakika: Ozan Güven'den savcılığa flaş başvuru!

Oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisinden fiziksel şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Aynı şekilde Bulutsuz tarafından darp edildiğini iddia eden Güven de genç kadından şikayetçi olmuştu. Ünlü oyuncudan yeni bir hamle daha geldi.

Son dakika: Ozan Güven'den savcılığa flaş başvuru!
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Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Ozan Güven, çok fazla 'tehdit' ve 'hakaret' içerikli mesajlar aldığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu.

45 yaşındaki oyuncu, dosyaya 'gizlilik' kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

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