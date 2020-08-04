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04.08.2020 - 23:04 | | DHA

Son dakika... Ünlü oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay, organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika... Ünlü oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti
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Ünlü tiyatro oyuncusu Üstün Asutay'ın, 3 haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevinde Münir Özkul ve Kenan Parstan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosunda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.

Üstün Asutay, BASADın Onursal Başkanlığını da yürütmekteydi. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yapan Asutay, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Mert Asutayın da babasıdır.

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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