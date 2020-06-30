MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Songül Öden: Akrabalık sadece kan bağı değildir
30.06.2020 - 14:36 |

Songül Öden: Akrabalık sadece kan bağı değildir

Oyuncu Songül Öden, önceki gün Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından verdikleri pozu yayınlayan Öden, "Akrabalık sadece kan bağı değildir. Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir" notunu düştü.

Songül Öden: Akrabalık sadece kan bağı değildir
ABONE OL

Songül Öden, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan ile buluştu. Dostlarına olan bağlılığını Instagram hesabından dile getiren Öden, birlikte çekildikleri fotoğrafı ekledi.

Oyuncu, Aslantuğ ve Onan ile paylaşımına, "Akrabalık sadece kan bağı değildir. Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir. Kesin bilgi" notunu düştü.

"KARINDAŞ DEĞİL, KARDEŞ GEREK"

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Songül Öden'in fotoğrafının altına, "O güzel gönlün, vicdanın ve yeteneğin abisi olmak..." şeklinde not düşerken, Onan da "Karındaş değil, kardeş gerek" yorumunu yaptı.

Ebru Polat'tan 'şişmanlamışım' dansıBodrum’da tekne tatili yapan Ebru Polat, İsmail YK’nın 'Bomba Bomba' şarkısı eşliğinde bikinisiyle dans etti. Polat'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özgü Kaya'nın korku dolu gecesi: Kapımı zorluyorlar!

Özgü Kaya'nın korku dolu gecesi: Kapımı zorluyorlar!

2 çocuk 3 torun sahibi: Yıldız Kaplan!

2 çocuk 3 torun sahibi: Yıldız Kaplan!

Cüneyt Arkın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cüneyt Arkın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında? Duygu Özaslan biyografisi

Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında? Duygu Özaslan biyografisi

Sıradaki Haber