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13.09.2020 - 15:43 |

Songül Öden: Bugün Fiko'mun halasıyım

Oyuncu Songül Öden, Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Öden, paylaşımına "Ben bugün Fiko'mun halasıyım. Bence anlaşılmıştır" notunu düştü.

Songül Öden: Bugün Fiko'mun halasıyım
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Songül Öden, yakın arkadaşları Ali Atay ve eşi Hazal Kaya ile bir araya geldi. Öden, çiftin 10 aylık oğulları Fikret Ali ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun, "Ben bugün Fiko'mun halasıyım. Bence anlaşılmıştır" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Songül Öden: Annesine kızınca halası olabiliyorum

Geçtiğimiz aylarda yine Fikret Ali ile fotoğrafını paylaşan Öden,  "Çok şanslıyım. Fikret'in teyzesi olduğum için. Babasını da çok sevdiğimden, annesine kızınca hemen halası olabiliyorum" demişti.

Songül Öden: Bugün Fikomun halasıyım

13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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