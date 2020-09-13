Songül Öden: Bugün Fiko'mun halasıyım

Songül Öden, yakın arkadaşları Ali Atay ve eşi Hazal Kaya ile bir araya geldi. Öden, çiftin 10 aylık oğulları Fikret Ali ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun, "Ben bugün Fiko'mun halasıyım. Bence anlaşılmıştır" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz aylarda yine Fikret Ali ile fotoğrafını paylaşan Öden, "Çok şanslıyım. Fikret'in teyzesi olduğum için. Babasını da çok sevdiğimden, annesine kızınca hemen halası olabiliyorum" demişti.