Songül Öden kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Songül Öden'in sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz hafta içerisinde koronavirüse yakalandığı duyurulan Songül Öden'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun artan şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine hastanede devam edileceği duyuruldu. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncunun hastaneye kaldırılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Songül Öden kimdir, kaç yaşında?

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden 17 Şubat 1981; Diyarbakır doğumlu , Zaza kökenli, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu,Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır.Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN SONGÜL ÖDEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.