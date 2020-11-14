MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Songül Ülkü'den ev sahibine mobbing davası!
14.11.2020 - 09:36 |

Songül Ülkü'den ev sahibine mobbing davası!

Bir dönemin gözde oyuncularından Songül Ülkü'nün başı ev sahibiyle dertte...

Songül Ülkü'den ev sahibine mobbing davası!
ABONE OL

Songül Ülkü, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir dairede kiracı olarak ikamet ediyordu. Ev sahibi Mehmet Akyüz'le sorun yaşayan Ülkü, eve gittiğinde elektriğin, suyun ve doğalgazın olmadığını gördü. Kurumlara giderek durumu sorduğunda ise ev sahibinin tüm sistemleri kapattırdığını öğrendi.

KAPININ KİLİDİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran oyuncu, ev sahibinin kendisine mobbing uyguladığını, elektrik, su ve doğalgaz sistemini kapattırdıktan sonra kapının kilidini değiştirip, kendisini evsiz bıraktığını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.

    14 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni14 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Modern dokunuşlar

    Modern dokunuşlar

    ‘Dünyayı sevgi kurtaracak’

    ‘Dünyayı sevgi kurtaracak’

    ‘Nazara inanmıyorum’

    ‘Nazara inanmıyorum’

    Yıldız oldu

    Yıldız oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet