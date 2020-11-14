Songül Ülkü'den ev sahibine mobbing davası!

Songül Ülkü, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir dairede kiracı olarak ikamet ediyordu. Ev sahibi Mehmet Akyüz'le sorun yaşayan Ülkü, eve gittiğinde elektriğin, suyun ve doğalgazın olmadığını gördü. Kurumlara giderek durumu sorduğunda ise ev sahibinin tüm sistemleri kapattırdığını öğrendi.

KAPININ KİLİDİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran oyuncu, ev sahibinin kendisine mobbing uyguladığını, elektrik, su ve doğalgaz sistemini kapattırdıktan sonra kapının kilidini değiştirip, kendisini evsiz bıraktığını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.