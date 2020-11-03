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03.11.2020 - 11:55 |

Sophia Loren en büyük pişmanlığını açıkladı

İtalyan oyuncu Sophia Loren, "Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde" dedi.

Sophia Loren en büyük pişmanlığını açıkladı
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Sophia Loren, hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı. Radio Times adlı programa konuk olan 86 yaşındaki oyuncu, hayatı boyunca hiç pişmanlık yaşamamaya çalıştığını ancak gelinlik giymenin en büyük hayali olduğunu söyledi.

İtalyan yıldız, "Hayatta hiç pişmanlıklarınız olmadığını söylemek zor. Yaşadıkça çok çeşitli deneyimler elde ediyorsunuz. Ama ben her zaman pişmanlıklarım olmaması için uğraştım. Huzurlu bir yaşamım oldu. İstediğim her şeye sahip oldum. Harika bir aile, güzel çocuklar ve güzel torunlar. Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde" dedi.

Loren, Carlo Ponti ile 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, evlenirken gelinlik yerine açık renkli sade bir elbise giymişti.

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