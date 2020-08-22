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22.08.2020 - 13:59 |

'Spiderman Mustafa'

Şarkıcı Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.

'Spiderman Mustafa'
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Bir restoranda baş başa yemek yiyen Mustafa Ceceli-Selin İmer çifti, son dönemde gündemden düşmeyen Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası hakkında, "Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Hukuka aksetmiş bir konu ve en doğru kararı mahkemeler verecektir" ifadelerini kullandılar.

Yeni klibinden çıktığını belirten Mustafa Ceceli, "Çok komik ve eğlenceli bir klip oldu. Klibi izleyenlerin Spiderman Mustafa diyeceklerine çok eminim" dedi.

Spiderman Mustafa

    22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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