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11.06.2020 - 15:39 |

Spiker Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti

TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Spiker Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti
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Esra Adıyaman Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti.

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilen Aslan'ın cenazesi, dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen, Esra Adıyaman'ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Spiker Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti

Magazin Haberleri Bülteni (11 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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