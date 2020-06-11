Spiker Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti

Esra Adıyaman Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti.

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilen Aslan'ın cenazesi, dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen, Esra Adıyaman'ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.