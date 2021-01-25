25.01.2021 - 14:53 |
STAR TV yayın akışı bugün 25 Ocak 2021 Pazartesi | STAR TV'de bugün neler var?
STAR TV'de bugün hangi dizilerin, hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. 25 Ocak 2021 Pazartesi gününe ait olan STAR TV yayın akışını haberimize ekledik. İşte Bugün STAR TV'de izleyici karşısına çıkacak projeler ve STAR TV yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi...
Haftanın yedi farklı gününde farklı dizilerin ve programların yayınlandığı STAR TV'de bugün hangi içerikler var? 25 Ocak 2021 Pazartesi bugün STAR TV yayın akışını haberimize ekledik. İşte saat saat plan...
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş AileYerli Dizi / Tekrar
07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah SabahEğlence
13:15 Gerçeğin PeşindeGüncel
16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar
18:30 Star HaberAna Haber
20:00 Sefirin Kızı (Tekrar)
00:15 AKREP AkrepYerli Dizi / Tekrar
03:00 Şah MatYabancı Sinema
04:30 Şah MatYabancı Sinema