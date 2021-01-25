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25.01.2021 - 14:53 |

STAR TV yayın akışı bugün 25 Ocak 2021 Pazartesi | STAR TV'de bugün neler var?

STAR TV'de bugün hangi dizilerin, hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. 25 Ocak 2021 Pazartesi gününe ait olan STAR TV yayın akışını haberimize ekledik. İşte Bugün STAR TV'de izleyici karşısına çıkacak projeler ve STAR TV yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi...

STAR TV yayın akışı bugün 25 Ocak 2021 Pazartesi | STAR TV'de bugün neler var?
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Haftanın yedi farklı gününde farklı dizilerin ve programların yayınlandığı STAR TV'de bugün hangi içerikler var? 25 Ocak 2021 Pazartesi bugün STAR TV yayın akışını haberimize ekledik. İşte saat saat plan...

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş AileYerli Dizi / Tekrar

07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah SabahEğlence

13:15 Gerçeğin PeşindeGüncel

16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar

18:30 Star HaberAna Haber

20:00 Sefirin Kızı (Tekrar)

00:15 AKREP AkrepYerli Dizi / Tekrar

03:00 Şah MatYabancı Sinema

04:30 Şah MatYabancı Sinema

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