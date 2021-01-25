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25.01.2021 - 15:13 |

Sefirin Kızı oyuncuları değişti mi? Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı, bugün yeni bölüm var mı?

STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yaşananlar herkesi üzdü. Başrol karakteri Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromuna yakalandı ve diziden ayrıldı. Rahatsızlığı nedeniyle diziye devam edemeyen ve yerine Tuba Büyüküstün'ün gelmesi izleyicileri meraklandırdı. Normal şartlarda bu akşam yayınlanması beklenen Sefirin Kızı 37. yeni bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kim, fragman yayınlandı mı?

Sefirin Kızı oyuncuları değişti mi? Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı, bugün yeni bölüm var mı?
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Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam yayınlanması beklenirken, izleyiciler tekrar bölümünün ekrana geldiğini görünce arayışa geçti. Peki Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEFİRİN KIZI 37. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sefirin Kızı 37. yeni bölümüyle 1 Şubat Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek
Tuba Büyüküstün
Uraz Kaygılaroğlu
Doğukan Polat
Hivda Zizan Alp
Özlem Çakar Yalçınkaya
Erhan Alpay
Erdal Küçükkömürcü
Gonca Cilasun
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Cemre Öktem
Edip Tepeli
Beren Gençalp

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