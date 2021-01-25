Sefirin Kızı oyuncuları değişti mi? Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı, bugün yeni bölüm var mı?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam yayınlanması beklenirken, izleyiciler tekrar bölümünün ekrana geldiğini görünce arayışa geçti. Peki Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEFİRİN KIZI 37. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sefirin Kızı 37. yeni bölümüyle 1 Şubat Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek

Tuba Büyüküstün

Uraz Kaygılaroğlu

Doğukan Polat

Hivda Zizan Alp

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp