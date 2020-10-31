31.10.2020 - 20:07 |
Star TV yayın akışı Cumartesi! STAR TV'de bugün ne yayınlanacak? 31 Ekim 2020
STAR tV'nin günlük yayın akışı merakla araştırılıyor. 31 Ekim 2020 Cumartesi günü STAR TV'de neler yayınlanacak? İzleyicilerin sorguladığı STAR TV yayın akışını haberimize ekledik. İşte Cumartesi günleri yayınlanan STAR TV dizileri, programları...
Her gün belli dizilerin, programların yayınlandığı STAR TV'nin bugüne ait yayın akışı merak konusu oldu. 31 Ekim Cumartesi günü ekrana neler gelecek izleyici öğrenmek istiyor. İşte STAR TV yayın akışı 31 Ekim Cumartesi...
STAR TV YAYIN AKIŞI 31 EKİM 2020
MEDCEZİR 07:00
SEVEN NE YAPMAZ 10:00
VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK 12:00
BAK ŞU LEYLEĞE 14:00
MENAJERİMİ ARA 16:00
STAR HABER 18:45
MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI 20:00
SUİKAST 00:30
VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK 03:30
ERKENCİ KUŞ 05:00