İBO Şov ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İBO Şov hangi gün?

Geçtiğimiz yıllarda reyting rekorları kıran İBO Şov, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük merakla beklenen İBO Şov ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? İBO Şov 2020 fragmanında neler oluyor? İşte İBO Şov ilk bölüm yayın tarihi ve fragmanı...

İbo Show' için flaş karar! Yayın akışı değişti

Dokuz yıl sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in, bu akşam Star TV'de ekrana geleceği açıklanan programı 'İbo Show', İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacağı 'İbo Show', 31 Ekim Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacaktı.

Dün öğleden sonra İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan 6,6'lık depremin ardından programın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu 'İbo Show', 9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV ekranlarında olacak.

İBO ŞOV FRAGMANI