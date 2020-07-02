02.07.2020 - 22:04 |
Suçlu filmi konusu nedir? İşte Suçlu filmi oyuncu kadrosu
Dünyaca ünlü oyuncular Gary Oldman, Tommy Lee Jones ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı Suçlu filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ariel Vromen'ın oturduğu film 2016 yılında gösterime girdi. İşte Suçlu filmi konusu ve oyuncuları...
SUÇLU FİLMİ KONUSU
Gary Oldman, Tommy Lee Jones ve Kevin Costner JFK filminden sonra yeniden bir arada. Doğru insanın yanlış vücutta hayat bulmasının hikâyesi. Son bir hamleyle durdurulmaya çalışılan ölümcül bir komplo… Ölmüş bir CIA ajanının hafızası, sırları ve yetenekleri, idama mahkum bir azılı suçluya nakledilir ve yürütülecek operasyonda kilit rol oynaması istenir.
SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI
Kevin Costner - Jerico Stewart
Gary Oldman - Quaker Wells
Tommy Lee Jones - Dr. Franks
Ryan Reynolds - Bill Pope
Jordi Mollà - Xavier Heimdahl