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02.07.2020 - 22:04 |

Suçlu filmi konusu nedir? İşte Suçlu filmi oyuncu kadrosu

Dünyaca ünlü oyuncular Gary Oldman, Tommy Lee Jones ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı Suçlu filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ariel Vromen'ın oturduğu film 2016 yılında gösterime girdi. İşte Suçlu filmi konusu ve oyuncuları...

Suçlu filmi konusu nedir? İşte Suçlu filmi oyuncu kadrosu
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SUÇLU FİLMİ KONUSU

Gary Oldman, Tommy Lee Jones ve Kevin Costner JFK filminden sonra yeniden bir arada. Doğru insanın yanlış vücutta hayat bulmasının hikâyesi. Son bir hamleyle durdurulmaya çalışılan ölümcül bir komplo… Ölmüş bir CIA ajanının hafızası, sırları ve yetenekleri, idama mahkum bir azılı suçluya nakledilir ve yürütülecek operasyonda kilit rol oynaması istenir.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI

Kevin Costner - Jerico Stewart

Gary Oldman - Quaker Wells

Tommy Lee Jones - Dr. Franks

Ryan Reynolds - Bill Pope

Jordi Mollà - Xavier Heimdahl 

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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