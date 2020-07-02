Suçlu filmi konusu nedir? İşte Suçlu filmi oyuncu kadrosu

SUÇLU FİLMİ KONUSU



Gary Oldman, Tommy Lee Jones ve Kevin Costner JFK filminden sonra yeniden bir arada. Doğru insanın yanlış vücutta hayat bulmasının hikâyesi. Son bir hamleyle durdurulmaya çalışılan ölümcül bir komplo… Ölmüş bir CIA ajanının hafızası, sırları ve yetenekleri, idama mahkum bir azılı suçluya nakledilir ve yürütülecek operasyonda kilit rol oynaması istenir.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI

Kevin Costner - Jerico Stewart



Gary Oldman - Quaker Wells



Tommy Lee Jones - Dr. Franks



Ryan Reynolds - Bill Pope



Jordi Mollà - Xavier Heimdahl