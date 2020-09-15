MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sular durulmuyor!
15.09.2020 - 07:00 |

Sular durulmuyor!

Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor.

Sular durulmuyor!
ABONE OL

Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor. Mutlu, 400 bin TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanırken; Serengil ise annesi Nevin Teoman’la ‘hakaret ve iftira’ suçlamalarıyla şarkıcıya 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Mutlu’nun şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Necip Memili kızıyla dans etti'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili, iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kanal D’den al haberi!

Kanal D’den al haberi!

Sade nikah

Sade nikah

‘KORUMAYA İHTİYACI YOK’

‘KORUMAYA İHTİYACI YOK’

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Sıradaki Haber