15.09.2020 - 07:00 |
Sular durulmuyor!
Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor.
Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor. Mutlu, 400 bin TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanırken; Serengil ise annesi Nevin Teoman’la ‘hakaret ve iftira’ suçlamalarıyla şarkıcıya 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Mutlu’nun şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.