Sular durulmuyor!

Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor. Mutlu, 400 bin TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanırken; Serengil ise annesi Nevin Teoman’la ‘hakaret ve iftira’ suçlamalarıyla şarkıcıya 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Mutlu’nun şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.