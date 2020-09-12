Lerzan Mutlu, Seren Serengil'den şikayetçi oldu!

Lerzan Mutlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak, "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı. Bu paylaşım sonrası Serengil, "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.

ÜNLÜ MODACIYA GÖNDERİLEN SES KAYDI...

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ikilinin arkadaşı ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olup biteni sordu. Konuşma devam ederken Serengil, Saraçoğlu'na, Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi. Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf ediyordu.

Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Lerza Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.