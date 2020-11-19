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HaberlerMagazin Haberleri Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet yayınıyla katılacak
19.11.2020 - 16:24 |

Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet yayınıyla katılacak

Üç gün önce babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan oyuncu Suna Yıldızoğlu, koronavirüs salgınını nedeniyle babasının cenaze törenine internet üzerinden yapılacak yayınla katılacak.

Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet yayınıyla katılacak
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, üç gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymişç Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" mesajını yayınladı.

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, "Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. Yedi kardeşten sadece bir tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz" ifadelerini kullandı.

Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet yayınıyla katılacak

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    Cadde Yazarları

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