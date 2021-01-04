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04.01.2021 - 17:59 |

Suna Yıldızoğlu: Bu fotoğrafa ilk defa bakabiliyorum

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden oyuncu Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Suna Yıldızoğlu: Bu fotoğrafa ilk defa bakabiliyorum
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Son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan Suna Yıldızoğlu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerini duygulandırdı. Geçtiğimiz günlerde büyük bir acı yaşayan usta oyuncu, yaptığı bir paylaşımla annesini andı.

65 yaşındaki sanatçı, annesiyle birlikte çekildiği kareyi, "Annem, canım annem. Bir hafta önce bizden ayrıldı. Bu fotoğrafa bugün ilk defa bakabiliyorum" notunu yazdı.

Suna Yıldızoğlu: Bu fotoğrafa ilk defa bakabiliyorum

Mehmet Ali Erbil'den 2021 müjdesi! Artık yürüyorEvinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yürümeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 63 yaşındaki Erbil, fizyoterapistine teşekkür etti.
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