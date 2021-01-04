Suna Yıldızoğlu: Bu fotoğrafa ilk defa bakabiliyorum

Son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan Suna Yıldızoğlu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerini duygulandırdı. Geçtiğimiz günlerde büyük bir acı yaşayan usta oyuncu, yaptığı bir paylaşımla annesini andı.

65 yaşındaki sanatçı, annesiyle birlikte çekildiği kareyi, "Annem, canım annem. Bir hafta önce bizden ayrıldı. Bu fotoğrafa bugün ilk defa bakabiliyorum" notunu yazdı.