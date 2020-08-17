1 Haziran’dan sonra sahillerde yazlığı olan, özellikle 65 yaş üzeri Ankaralılar, yaz aylarının sonuna kadar kalmak üzere şehirden ayrıldı. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren bu grubun ayrılması balık restoranlarını olumsuz etkiledi. Ama Ankara bu dönemde hiç boş kalmadı.

CHP Kurultayı otel ve restoranları bir hafta kadar canlı tuttu. Kulis için önceden gelen partililer mekanlarda buluştu.

Nisan-mayıs aylarında ülkeler arası ziyaretlerin kısıtlanmasıyla ertelenen diplomasi ziyaretleri de hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı ağırladı. Ankara’dan ayrılmadan önce Trilye’de balık ve deniz ürünlerinin sunulduğu yemekte buluşan üç bakanın samimi ve içten davranışları dikkat çekti. Karargahlarda uzun yıllar çalışan Bakan Akar, gerçekten diplomasi ve protokol gurusu. Ağırladığı konuklarına kendi evlerindeymiş gibi hissettiriyor.

Sempatik bakan

Yabancı konukların misafir edilmesinde en önemli konu elbette Covid-19 tedbirleri. Hiç kimseye bu konuda taviz verilmiyor. Girişte ateş ölçülüyor. Maskeleri yoksa maske veriliyor. Garsonlar maskeli ve siperlikli. Sadece masada yemek yerken maske çıkarılıyor ve masalar arası mesafenin en az 1.5 metre olmasına özen gösteriliyor.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ankara’ya gelmeden birkaç gün önce İspanya Büyükelçiliği bu konularda hassas olduğu için tedbirler hakkında bilgi aldı. Elbette restoranların yüzde 90’ının deniz ürünlerinden oluştuğu Madrid’te yaşayan Bakan Laya için kalamardan karidese, balık kokoreçten çipuraya kadar lezzetli bir menü hazırlandı. Sempatik tavırlarıyla restorandaki tüm konukların dikkatini çeken Laya, oldukça cana yakın bir insan. Türkiye’yi de çok sevdiğini söyleyen bakan, fotoğraf çekme talebimizi kırmadığı gibi restoranın logosunun olduğu yerde durmamızı özellikle önerdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da resmi ziyaretler için Ankara’da bulundukları sıralarda heyetleriyle hem toplantı hem de yemek için akşam saatlerinde Trilye’de bir araya geldi.

TBMM kapandı, adli tatil başladı, başkentin sokakları kış ayları gibi değil... Ama diploması etkinlikleri ve hareketli iç politika kente canlılık katmaya çalışıyor. Bazı semtlerde korona tedbirlerini hafife alanlar hastalığa yakalanıyor ama çok ciddi uygulayanlar normal yaşantılarından hiç ödün vermeden devam ediyor. Başkentin hareketliliği hiç eksilmiyor, daha da artacak gibi gözüküyor...

KÖRİLİ KARİDES GÜVEÇ

Malzemeler:

- 6 adet jumbo karides

- 100 ml çiğ krema

- 2 çay kaşığı köri

- 1 adet yeşil elma

- 1 yemek kaşığı sarımsak sos

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Tereyağında köriyi kavurun. Elma dilimlerini, sarımsak sos ve kremayı ekleyin. Tuz, karabiber ve ayıklanmış jumbo karidesleri de ilave edip beş dakika pişirin. Afiyet olsun.