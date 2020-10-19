BALKANLAR’IN GÖZDESİ KARADAĞ

Avrupa ülkelerine gidemediğimiz şu dönemde vizesiz, uygun fiyatlı bir ülkeye seyahat edip, birazcık kafa dağıtmak için dağ ve denizin birleştiği cennet gibi bir ülke olan Karadağ’a rotayı çevirebilirsiniz.

Küçücük nüfusa sahip, medeni insanların oluşturduğu Montenegro’da seçenek çok. Tarihi yerlerde Osmanlı kokusunu alıyorsunuz. Zamanım kısıtlı olduğu için sadece Kotor, Budva ve Tivat şehirlerini gezebildim. Üçü de muhteşem doğaya, olağanüstü manzaralara sahip. Mağazalarda Türkçe konuşan insanlar bir hayli fazla. Ülkemizden oturum izni alanlar var. Ünlü markaların etiketlerinde ‘Türk Malı’ yazıyor, kaliteli ürünleri ülkemizin adını taşıyan etiketlerle satın almak da ayrıca gururlandırıyor.

Balık bolluğu

Budva’da Jadran Restoran’da ve Tivat’ta iki ayrı restoranda balık deneyimim oldu. Karidesten kalamara, ahtapottan deniz levreğine kadar her şey taze... Garson deniz levreği önerdiğinde hiç şaşırmayın. Çiftlik falan değil, hakiki deniz!

Jadran, denizin kenarında... Servis çok başarılı, garsonlar severek yapıyor işlerini. Yarı Türkçe biliyor hemen hepsi. Izgara deniz levreğinde karar kıldık. 2.5 kg civarında ama üç kişi için biraz fazlaydı. Midye ve vongoleyi tencerede soslu; kalamar, karides ve ahtapotu ızgarada, yanında pirinç pilavıyla sunuyorlar. Fiyatlar gayet makul. Tivat’ta müthiş bir marina var. Süper lüks yatlara ve Avrupa sosyetesine ev sahipliği yapıyor. Güneşli bir ekim ayında oldukça kalabalık. Al Posto Giusto Restoran, çok temiz ve nezih bir müşteri grubu var. Salatalar Yunan ve Türk mutfağı karışımı. Diğer deniz ürünlerinin de hepsi taze. Yemek bittikten sonra bile kalkıp gidesi gelmiyor insanın içinden. Balıklar ve deniz ürünleri servis edilene kadar, kendinizi kurutulmuş domatesle yapılan ekmeğe fazla kaptırmayın. Çünkü fazlasıyla lezzetli. Kalenin içindeki kafelerde yüzlerce yıl önce yaşamış nesillere dalıp, kahve molası verebilirsiniz. Yerlerde hiç çöp göremedim, çok temiz bir kent. Avrupa Birliği’ne hazır gibiler.

Mantarlı kahvaltı

Dukley Otel’de elektrikli araçlarla inebildiğiniz müthiş bir koy var. Sahildeki restoranda sabah kahvaltısına davet edildim. Yabani mantarlardan yaptıkları çok lezzetli bir omletleri var. Çeşit çeşit mantarlar bir gün önce toplanmış. Yalın tatlarını alabilmek için omletin üzerinde de bocalama yapılmış şekilde istedim. Uzun süre tadı damağımda kaldı. Dalga sesleri, yosun kokusu ve tarihe yolculuk doğal yiyeceklerle birleşince, mutluluk katsayınız artıyor. Temiz dağ havası, deniz ve güneş bu şirin ülkeyi cazip kılan ayrıcalıklardan... 2006 yılında bağımsızlığını kazanarak Sırbistan’dan ayrılan Karadağ, uluslararası adıyla Montenegro, tarihi dokusunu çok güzel korumuş.

MANGOLU DENİZ TARAĞI

Malzemeler:

- 2 adet deniz tarağı

- Yarım adet mango

- 1 tatlı kaşığı tabasco

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı tatlı acı sos

YAPILIŞI: Derin bir kabın içinde zeytinyağı, tabasco ve tatlı acı sosu iyice karıştırın. Tarakları ve mango dilimlerini bu sosta birkaç dakika bekletin. Ardından tavada çevirerek pişirin. Afiyet olsun.