BAŞKENT’E YENİ KEBAPÇI

Yıllardır asıl mesleğinin dışında yeme-içme dünyasına çok meraklı ve istekli olan Orhan Ertürk’ün bu sektöre girmek için hummalı bir şekilde çalıştığını biliyorum. Mekanı için her malzemeyi özenerek ve titizlikle seçiyordu. Tam açılış yapmaya hazırlanırken, koronavirüs engeliyle karşılaştı ve planlarını erteledi. Yine de vazgeçmedi. Sonunda Ankara-Eskişehir Yolu üzerindeki Tepe Prime’da Sıralı Kebap’ı açtı.

Sanat eseri mezeler

Ankaralılar ile buluşan Sıralı Kebap, tüm müşterilerin araçlarını park edebileceği kadar geniş bir otoparka sahip. Görkemli bir Osmanlı kapısından içeri girerken halkla ilişkiler uzmanı Fatma Arslan, sizi güler yüzlü ve samimi bir şekilde karşılıyor, rezervasyon yaptırdığınız masaya kadar eşlik ediyor. Orhan Bey’in oğlu Uğurcan Ertürk, günün her saati işlerin başında. Restoran Müdürü Hüseyin Sezer ve Şef Sinan Demir, canla başla çalışıyor.

Pandemi nedeniyle QR kodlu menüler tercih edilmiş, telefonunuzu yaklaştırıp menüyü okutabiliyor ve sipariş verebiliyorsunuz. Girişteki meze dolabı sanat eseri gibi düzenlenmiş. Aromalı tereyağlar ile lavaş ekmeğine kendinizi kaptırırsanız işiniz zor, çünkü lezzetli ve nerede duracağınız belli olmuyor... Soğuk mezelerin tadını merak ettiğim için biraz fazla söyleyip arkasından lahmacun ve Adana dolama kebap ile devam ettim. Pek fazla yiyecek yerim kalmadığı halde cennet çamuru tatlısı ile final yaptım.

Şık dekorasyon

Mekanın ortasındaki 500 yıllık zeytin ağacı “Nesillere meydan okudum, ben ölmez ağacım” dercesine kendini hissettiriyor. VIP odalarında her şey düşünülmüş... Merdivenlerin karşısında çok güzel bir tablo iki hanımefendinin yetenekli ellerinden çıkmış. Yıllardır hedeflediği arzusunu gerçekleştirmiş Orhan Bey. Kırmızı et ve kebap özlediğim zaman kolay ulaşılabilir mekan Sıralı Kebap’a uğrarım artık. Kebap aşıkları için de yeni bir yer Sıralı Kebap Ankara. Aynı ilgi, aynı kalitenin sürekli olması çok önemli... Restorancılıkta her gün yeniden doğuyor, güne başlıyorsunuz. Bir mekanın en önemli görevi, her gün insanları güler yüzle karşılayıp, hayal kırıklığına uğratmadan mutlu ve beklentilerini yerine getirerek göndermektir. Sıralı Kebap’tan herkes dili damağı ve yüzü gülümseyerek ayrılıyor. Ankara’nın ihtiyacı olan güzel mekanlar, şehre dinginlik katacaktır... Başkent’e hoş geldin Sıralı Kebap.

ERİK SOSLU JUMBO KARİDES

Malzemeler: - 1 adet jumbo karides - 10 adet çiğ badem - 3 adet kırmızı erik - 1 çay kaşığı sarımsak sos - 1 tatlı kaşığı şeker - 1 tatlı kaşığı limon suyu - 1 tutam maydanoz - Yeterince tuz

YAPILIŞI: Karidesin kafası kalacak şekilde kabuğunu soyun. Badem ve maydanozu ince kıyın, sarımsak ve tuz ile harmanlayıp karidesin içine yerleştirip sarın. Ayrı bir tavada ince doğranmış erikleri şeker ile yumuşayıncaya kadar çevirin, limon suyunu ekleyin. Mikser ile sos haline getirin. Karidesleri önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin. Erik sosla servis edin. Afiyet olsun.