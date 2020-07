Başkent Ankara uzun soluklu lokanta açısından oldukça talihsizdir. Kısa ömürlü lokantaların trend olup, akabinde kapanan mekanların sayısı ise çok fazla. Bunların arasında 60 yılı aşkın süredir geleneksel tatları yaşatan, her zaman istikrarlı klasikleşmiş bir esnaf lokantası vardır ki beni mıknatıs gibi çeker kendisine. Her gün çıkan 80 çeşit civarında yemeğin hepsi güzel. Esnaf lokantası denilince ilk akla gelen çorbadır. İki hafta önce restoranımın şefi Nihat Mecidiyeli’yle ziyaret ettiğim Ulus’taki Boğaziçi Lokantası’nda önce mutfağın önündeki tezgaha gittim ve gözlerimi doyurdum. “Göz doymadan mide doymaz” diye boşuna dememişler. Buraya gelince gurmeliğim gurmanlığa dönüşüveriyor. Jelatinli bir paça çorbası ile başladım. Muhteşem ve kokusuzdu... Kuzu tava, bamya sebzeli kebap ve kaymaklı ekmek kadayıfı... Hepsi birbirinden lezzetli... Hiçbir zaman beklentimin altında ayrılmadım buradan.

Malzeme kalitesinin önemi

Ticari kaygı nedeniyle ürün kalitesinden ödün verip, iyi malzemeden uzaklaşan esnaf lokantalarının bazıları maalesef eski lezzetleri sunamıyor artık. Boğaziçi Lokantası bu konuda çok titiz ve detaycı... Paça çorbasında erkek kuzunun paçası, enginarda kılçıksız erkek enginar, kuru fasulyede dermason, Ankara tavada kuzunun döş kısmı, pilavda gerçek tereyağı kullanılıyor. Ankara tavada etin suyu pilava iyice yedirildiği için mükemmel bir lezzet oluşuyor. Közlenmiş bostan patlıcanına kaşar ve tereyağı eklenerek kuzu etinden yapılan hünkar beğendi ise dillere destan. Dönerci olmamasına rağmen Ankara’da en iyisini yiyebileceğiniz yerlerinden birisi burası. “Ne yaparsan yap en iyisini yap” felsefesi oluşmuş bir kere. Hele bir de kuzu incik denerseniz damağınız gülümser. Aşırı pişmemiş, dişe gelen etler tam kıvamında.

Boğaziçi Lokantası’nın kurucusu merhum Mehmet Recai Boyacıoğlu, İstanbul’un ünlü tarihi lokantalarından Pandeli’de çalışıp, ustalığa yükselmiş. Babadan oğula süren bu lezzet serüveni Halil İbrahim Bey’in oğlu Sefa Boyacıoğlu’nun da mesleğe başlamasıyla üçüncü kuşağa uzanmış. Sefa Bey, Robotik ve Otomasyon Mühendisliği mezunu. Baba mesleğine aşık, araştırmacı, gastronomi etkinliklerinde zaman zaman karşılaştığım genç bir yetenek. Ne zaman gitsem günün her saatinde işinin başında.

Ecevit’in mekanı

Merhum Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Hanım’ın sürekli gittiği bir yer olarak bilinir Boğaziçi. Pek çok ünlü simayı görebilirsiniz. Çeşit mebzul, müdavim ganidir.

Yolunuz Ulus’taki Boğaziçi Lokantası’na düşerse, büyük emeklerle hazırlanan tencere yemekleri sizi nirvanaya ulaştıracak. Köy sütünden yapılan fırın sütlacı ve ekmek kadayıfını tatmadan ayrılmayın...

MANTARLI DİL ŞİŞ

Malzemeler:

- 400 gr. dil balığı

- 4 adet kültür mantarı

- 1 çay kaşığı pul biber

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yeterince tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Kılçıklarını ayıkladığınız dil balığını ve doğranmış mantarları zeytinyağı, karabiber,pul biber ve tuzla marine edip sırasıyla şişe dizin. Izgarada çevirerek 12 dakika pişirin. Afiyet olsun.