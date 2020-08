Başkent Ankara’da koronavirüs vakalarında son zamanlarda artış gözlenirken tedbirlere sıkı sıkıya riayet eden önemli bir grup insan ve restoran, normal hayatına devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de son zamanların gözde iş merkezi Maidan’da yeni açılan Meksika restoranı Ranchero. Başkent Ankara’da koronavirüs vakalarında son zamanlarda artış gözlenirken tedbirlere sıkı sıkıya riayet eden önemli bir grup insan ve restoran, normal hayatına devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de son zamanların gözde iş merkezi Maidan’da yeni açılan Meksika restoranı Ranchero. Geçtiğimiz hafta akşamüzeri ziyaret ettiğim Ranchero’da yemek saati olmamasına rağmen kalabalık bir müşteri grubu vardı. Üstelik Ankaralılar’ın çoğunun tatilde olduğu bir dönemde... Restoranda tüm tedbirler alınmış.

Sos ağırlıklı...

Mekan, yeni gelişen bölgede olduğu için konum avantajına sahip. Güzel bir ambiyansı var. Tavanlar yüksek. Günün her saati yaşayan bir havası var. Baba Rıza Tanyeri, oğulları Fatih ve Faruk’a teslim etmiş Ranchero’nun yönetimini. Geniş yapraklı bir ağacın yarattığı gölge gibi çocuklarını hem güneşten koruyor hem de yürüdükleri yolda onlara destek oluyor. Ranchero’nun cam şişelerdeki ünlü acı sosunu Rıza Bey kendisi üretip, tek merkezden restoranlara dağıtıyor. Meksika’dan getirdikleri özel makinalarla tortillaları ve baharatları kendileri yapıyorlar. Margarita bardakları ve diğer malzemelerin çoğu Meksika’dan el yapımı olarak temin ediliyor.

Türk mutfağına yakın

Ranchero, ‘Meksika yerlisi’ demek. Türk damak tadına çok yakın olan Meksika yemekleri ülkemizde çok seviliyor. Ankara Maidan’daki Ranchero bu yüzden şanslı. Şu ana kadar Meksika mutfağı restoranları Ankara’da pek çok kez açıldı. Ama ürün adaptasyonu yaptıkları için başarılı olamadılar. Ranchero’nun farkı, özgün reçeteleri sunmasından kaynaklanıyor. İstanbul’daki mekanlarını ziyarete gittiğimde tanıştığım Faruk Tanyeri vizyonunu takdir ettiğim bir girişimci, işini çok seviyor. Ankara’daki ortakları Engin Tekecik, Kavaklıdere Şarapçılık’ın eski jokerlerinden.

Tanyeri Ailesi sürekli yenilik peşinde koşuyor ve her yıl Meksika’ya gidip restoranların mutfaklarına giriyorlar. Kuzeyinden güneyine her bölgenin kendine has lezzetleri olduğunu, tacoların bile bölgelere göre değişiklik gösterdiğini anlatıyor Faruk Bey. Ranchero’nun menüsü zengin...

Tabii ki fajita en çok beğenilenlerin başını çekiyor. Kokoreçli yapılan ‘Tacos de Tripa’dan, Meksika’dan getirilen volkanik taşla servis edilen ‘Molcajete’, ete ve hamburgere kadar yediğimiz her şey lezzetliydi. ‘Churros’ yemeden finalin zevkine varamazsınız. Başkente hoş geldin Meksikalı Ranchero...

MEKSİKA USULÜ LEVREK

Malzemeler:

- 300 gr. levrek

- Yarım adet köy biberi

- Yarım adet kırmızı biber

- Yarım adet sarı biber

- 6 dilim çedar peyniri

- 1 tatlı kaşığı soya sosu

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı krema

- 1 adet tortilla ekmeği

- Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Küçük küpler halinde doğradığınız levrek parçalarını zeytinyağında, küp doğranmış biberlerle birlikte beş dakika soteleyin. Baharatlar, krema ve soya sosunu ilave edip, iki dakika daha çevirin. Tortillanın yarısına denk gelecek şekilde karışımı yerleştirip, üzerine çedar peyniri dilimlerini koyduktan sonra diğer yarısıyla kapatın. Izgarada pişirin. Afiyet olsun.