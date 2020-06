BEBEK’İN YENİ NORMALİ

Koronavirüs önlem-lerinden biri olan sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Bebek’teydim. Terk edilmiş bir şehir havasını hissettiğim İstanbul’da ne araç ne de insan trafiği vardı. Bir iki tane kargo uçağı görünce bile seviniyordum. Allah bir daha böyle günler göstermesin diye sürekli dua ettim.

Bebek semtinin en mutluları özgürlüğün tadını çıkaran yunuslar ve bollaşan balıkları yiyen martılardı. Sokak hayvanlarına ise Bebek Parkı’nda vatandaşlarca yiyecek içecek takviyesi yapılıyordu.

Sokağa çıkma yasağının sonlarına doğru altyapı çalışması başladı, şu anda da sürüyor. Bebek Lucca’nın eylüle kadar açmayacağını duydum. Ünlü şef Hazer Amani’nin hamburger dükkanı Fireroom tüm hızıyla devam ediyor. Silk and Cashmere ise Bebek şubesini taşımış. Nusr-Et, turist olmadan yoluna devam ediyor. Baylan Pastanesi’nin caddeye bakan bölümü, sosyal mesafeli sosyalleşen konuklarla canlılık katıyor. Divan ise her zaman klasik, güven parolasıyla müdavim müşterilerini ağırlıyor. Eski günlerine biraz yaklaşmış Caroline Koç’un Haremlique mağazasının ayrı bir müşteri grubu var.

Balıkçı cıvıl cıvıl

Bebek semtine değer katan uzun yıllardır işleyen bir mekan olan Bebek Balıkçısı’na salı akşamı uğradım. Mekanın sahibi Nizam Dursun her zaman konuklarını kendi evinde ağırlıyormuş gibi... Restoran cıvıl cıvıldı, herhalde insanlar en çok balığı özledi. Burayı oldum olası severim. Her zaman aradığım deniz ürünlerini ve mezeleri bulabiliyorum. 3.5 kg. üzeri ahtapottan yapılmış söğüş, patlıcan ezme, girit ezme, fasulye pilaki, deniz börülcesi ve levrek marine çok lezzetliydi. Restoranda sirkülasyon olunca tüm mezeler günlük oluyor. Çalışanlar işlerini severek yapıyor. Nizam Bey’in kızı Zeynep her daim işinin başında. Şef Kahraman Altınkaya ise oldukça yaratıcı bir yetenektir.

Bebek Balıkçısı pek çok ünlüye ev sahipliği yapıyor ve gerçekten Bebek’in göz bebeği. Nizam Bey çocuğu gibi bakıyor mekana, şimdi bir de doğal üretimi kafaya takmış. Datça’da domatesten bibere kadar pek çok sebzeyi organik olarak kendisi yetiştiriyor. Restoranında artık kendi yetiştirdiği ürünler servis ediliyor. Sevinçten ağzı kulaklarına varan Nizam Bey, “Bizi zehirleyen ürünleri sokmuyorum restorana” diyor. Bu konuda bir misyon üstlenmiş. Harika...

Haziran ayı buzlu bademin tam zamanı. Kendi arabasıyla getirmiş Nizam Bey buzlu bademi. Tüm müşterilere ikram ediyor, tadına doyamazsınız.

Bebek’in çabuk canlanmasında Bebek Balıkçısı’nın rolü büyük. Bu semte her zaman hareket ve canlılık yakışır...

KARİDESLİ TAZE BÖRÜLCE

Malzemeler:

- 200 gr. haşlanmış taze börülce

- 4 adet haşlanmış karides

- 1 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı soya sosu

- 1 çay kaşığı istiridye sosu

- 1 tatlı kaşığı balzamik sirke

- 1 yemek kaşığı susam

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- Yeterince tuz

YAPILIŞI: Soya sosu, istiridye sosu, sirke, tuz, susam, zeytinyağı, limon suyu ve sarımsağı derin bir kapta karıştırın. Börülce ve karidesleri bu sosla marineleyerek servis edin. Afiyet olsun.