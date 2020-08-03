Sadece Türk damak tadının değil, dünyanın vazgeçilmezi haline gelen hamburgerin adının nereden geldiğiyle ilgili rivayetler çok... ‘Ham’ kelimesinin İngilizce’deki anlamı, ‘domuz bacağının üst kısmının tuzlanıp kurutularak yapılan yemek’ olarak anlatılsa da hakikatle hiç alakası yok.

Hamburgerin tarihi Orta Asya’ya kadar uzanır. O zamanlar savaşçı Tatarlar, çiğ et tükettiklerinden bu eti eyerlerinin altına koyuyorlardı. Uzun seferlerde atın hareketleri sonucunda bu etin az da olsa piştiğini keşfettiler. Zamanla eti eyerden çıkartıp, tuz, biber ve soğan ilave ettiklerinde daha lezzetli olduğunu anladılar. Bugünkü ‘Tatar Bifteği’ böyle ortaya çıktı.

Hamburg ilişkisi

Almanya’nın deniz kenarında konuşlanmış şehri Hamburg, her zaman ringa balığıyla anılır. Hamburglu bir tüccar ticaret amacıyla gittiği Orta Asya’da 19’uncu yüzyılın ortalarında Tatar bifteğiyle tanışır. Almanya’ya getirip, ‘Hamburg bifteği’ olarak sunar. Daha sonra bir aşçı bu eti kızartarak servis eder, ona ‘Hamburg’a ait’ anlamına gelen ‘hamburger’ adını verir. Yine aynı yüzyılda fizikçi Dr. J. H. Salisbury, hamburgeri İngiltere’ye getirir ve ‘Salisbury bifteği’ olarak yayılır.

19’uncu yüzyılın sonlarında Alman göçmenler Amerika’ya gidince, hamburger etinden yapılan köftelerin ismi burada ‘hamburger’ olarak yerleşir. Hiçbir dönem hamburgerin içinde domuz eti olmadı. Balıkçı Hamburg kentinden, kırmızı etten yapılan hamburger köftesi tüm dünyaya yayıldı.

Fireroom Bebek

Uzun yıllar fine-dining restoranlarda başarılı işler çıkaran ünlü şef Hazer Amani, birdenbire karar verip İzmir’in kokorecini, ev yapımı sosisi ve nefis hamburgerleri menüsünde barındıran Fireroom dükkanlarını açtı. Bebek’teki mekanına iki kez gittim. İlk gittiğimde de çok beğenmiştim. Kaburgalısından peynirlisine kadar tüm hamburgerleri deneme fırsatım oldu. Humustan kasap sucuğuna, falafelden ızgara bamya turşusuna kadar tüm ürünler çok lezzetli... Amani’nin öze dönüş isteğini çok net yansıtıyor. Fireroom burger en sevdiğim yiyeceklerin başında geliyor. Kokoreç ise İzmir Kemeraltı’na götürüyor beni adeta.

Bebek’teki Fireroom’a gittiğimde servis personelinin işini ciddiyetle ve çok severek yapması da beni çok etkiliyor. Ne yaparsan yap işini aşkla yap! Hem servis hem de yediğiniz her şey harika olunca, Bebek Fireroom’a müdavim olmamak için hiçbir neden yok. Final için tatlılardan churros ve cheesecake oldukça lezzetli...

KAJU BAHARATLI KALAMAR

Malzemeler:

- 2 adet tüp kalamar

- 200 ml. süt

- 1 tatlı kaşığı kaju baharatı

- 1 tatlı kaşığı sarımsak çeşnisi

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- 4 yemek kaşığı mısır unu

- 4 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı nişasta

- Yeterince taze çekilmiş karabiber ve tuz

YAPILIŞI: İnce şeritler halinde doğranmış kalamarları, süt ve karabiber karışımı içinde bir gün boyunca buzdolabında bekletin. Un, mısır unu ve nişasta karışımında harmanlayıp, derin yağda 2-3 dakika kızartın. Tüm baharatlarla lezzetlendirin. Afiyet olsun.