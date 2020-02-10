Çok küçük yaşlardan itibaren denizle ilgile-niyorum. Deniz ürünleri ve balıktan aldığım kaliteli proteinle büyüdüm. Ömrümün önemli bir bölümü, deniz ürünleri restoranı işletmekle geçiyor. Bu ürünlerden ülkemin tüm insanlarının yararlanmasını, protein açığımızı kapatacak şeyin balık olduğunu, dilimin döndüğünce yıllardır anlatıyorum. Bizi bu proteinden mahrum edecek en önemli tehlikeler; zamansız, usulsüz, aşırı avlanma ve kirletme. Kurallara uyar, toplum olarak biraz hassasiyet gösterirsek, her şey değişebilir...

GİZLİ KAHRAMANLAR

Geçtiğimiz günlerde ziyaretime Emekli Büyükelçi Süha Umar geldi. Uzun süre Av ve Yaban Hayatı Koruma Vakfı Başkanlığı yapan, kaçak avcıların korkulu rüyası Umar, ormanlarda nesli tükenen hayvanların şu andaki mevcut sayısını söylerken, yüzü gülüyordu, “Ama aramızda kalsın” dedi! Durum oldukça memnuniyet verici... Geçtiğimiz günlerde ziyaretime Emekli Büyükelçi Süha Umar geldi. Uzun süre Av ve Yaban Hayatı Koruma Vakfı Başkanlığı yapan, kaçak avcıların korkulu rüyası Umar, ormanlarda nesli tükenen hayvanların şu andaki mevcut sayısını söylerken, yüzü gülüyordu, “Ama aramızda kalsın” dedi! Durum oldukça memnuniyet verici... “Terörü bitirmeden evime dönmeyeceğim” diyen, 15 Temmuz’da kimseler ortada yokken, bir eve sığınıp televizyonlarda ülkemizin yüreğine su serpen ve gecenin kaderini değiştiren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; iç sularda, denizden çıkarılan kaçak avlarla amansız mücadele veriyor. Kara avcılarına da göz açtırmıyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da balıksever olarak son zamanlardaki hassasiyeti çok sevindirici.

YENİ YASA UMUTLANDIRDI

Mecliste kabul edilen yasa, balıkçılığa uydu takibi getiriyor. Kaçak ve vahşi avcılığa, teknelere el koymaya kadar uzanan ağır yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemeyle bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı, öldürücü ya da uyuşturucu maddeler; sönmemiş kireçle ilgili bakanlığın izni alınmadan elektrik, elektroşok ve hava tazyikiyle elde edilen su ürünlerine el konulup, mülkiyeti kamuya geçirilecek. Trollere de ağır para cezası getirildi.

Amatör avcılar, lütfen zevk için yakaladığınız balıkları öperek, denize bırakın. Yabancılar, düzenledikleri yarışmalarda ‘Tut, Ölç, Tart, At’ prensibini uyguluyor. O nedenle balıkları bol ve ucuz.

460 bin km2’lik deniz, 178 bin km2’lik akarsu ve göl, 3 bin 400 km2’lik baraj alanına sahip ülkemizde güzel işler yapabilmenin zamanı henüz geçmiş değil... Avcılar kadar denizi kirletenlere de büyük sorumluluk düşüyor.

18 yıldır işlettiğim balık restoranımı, diğer ülkelerdeki gibi klasikleştirmek ve torunlarımın yüzyıllar boyunca yürütmesini istiyorum. Hepimizin sürdürülebilir kaynaklara ihtiyacı var. Yaşadığım süre boyunca denizlerimizin akvaryum olması için çalışacağım... Denizlere söz verdim!

BALKABAKLI HAMSİ SARMA

Malzemeler:

- 8 adet hamsi

- 4 adet dilimlenmiş balkabağı

- 8 adet dilimlenmiş kırmızı biber

- 8 adet dilimlenmiş limon

- 6 adet defne yaprağı

- Yeterince karabiber ve tuz

Yapılışı: Balkabağı dilimlerini kaynar suda beş dakika haşlayın. Soğuduktan sonra içine hamsi, kırmızı biber ve limon koyarak, rulo şeklinde sarın. Karabiber ve tuz serpiştirin. Buhar tenceresindeki suyun içine defne yapraklarını yerleştirin, tencerede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.