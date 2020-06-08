Dünyanın pek çok ülkesinde karantina kaldırıldı, yeni normal hayat başladı. Ülkemizde restoran ve kafe gibi yerler de tedbirlerini alarak yeni bir döneme girdi. Yasağın kaldırılışının ilk günü İstanbul’da güneşli bir hava vardı ve mekanlar müdavimleriyle hasret giderdi. İngiltere’de 1 Temmuz itibariyle yasak kalkacak. Bu süreye kadar çalışan personelin maaşlarının yüzde 80’ini devlet ödeyecek. 3-4 kişinin istihdam edildiği büfe gibi yerlere de kira yardımı yapılacak.

Sofra London’ın sahibi ve şefi Hüseyin Özer’le konuştuğumuzda, bu bir ayın geçmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Bu dönemi parklarda bol bol spor yaparak değerlendiren Özer, İngiltere’ye göre Türkiye’nin durumunun çok daha iyi olmasına sevindiğini sözlerine ekledi.

Japonya’da durum farklı

Japonya koronavirüsten en az etkilenen ülkelerden biri... Zamanında alınan tedbirler ölüm oranını ve hastalığın yaygınlaşmasını azalttı. Başkent Tokyo’da, Osmanlı mutfağının güzel yemekleriyle adını duyuran Burgaz Ada Restoran’ın sahibi ve şefi Mehmet Dikmen, “İki ay boyunca evlere kuzu pirzola servisi yaparak dükkan kiramı çıkardım” diyor. Japon hükümeti, aralık ayına kadar restoran kiralarının üçte ikisini karşılayacak. Ayrıca Tokyo Belediyesi her işletmeye 25 bin dolar nakit para veriyor. Almanya’da uzun yıllardır restoran-kafe işleten ve Berlin’de altı mekanı olan Tamer Akkılıç, işletmelerin turist gelmediği için zorlandığını söylüyor. En son hizmete giren Baba Pirzola isimli restoranın çok iyi iş yaptığını belirtiyor.

Avusturya’da işler zor

Yılda 12 milyon turist ağırlayan Viyana’da hiç misafirin olmayışı mekanları zorluyor. Naschmarkt Pazarı’ndaki ünlü balık restoranı Nautilus’in sahibi Şabu Topallar, yüzde 30 kapasiteyle çalışan iş yerlerinin bile şanslı olduğunu ve bu koşullarda uzun süre dayanmanın zor olduğunu söylüyor. Restoranında cumhurbaşkanı, bakanlar ve çok sayıda ünlü ismi ağırlayan Topallar, insanların maskeyle oturmak istemediğini ve bir an önce virüsün aşısının bulunması için dua ettiğini belirtiyor.Do&Co’nun gözbebeği, imparatorluğun en tanınmış pastanesi Demel bile henüz açık değil. İnsanların bir fincan kahve ve zacher pasta için yıllardır önünde kuyrukta beklediği mekanın açılması sektöre moral verecek.

Singapur 6 milyon nüfusu ile 36 bin koronavirüse yakalanan hasta ve 24 ölüm oranıyla sağlık sistemi konusunda genel mesaj verdi. Devlet, işletmelerin kiralarının yüzde 50’sini ödüyor, vergi almıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki ünlü Turkuaz Restoran’ın sahibi Özgür Zorlu ise temmuz sonuna kadar restoranını açamayacağını söylüyor. İşletme sahiplerinin, personele asgari ücret ödeyebildiğini ancak devletin hiç yardım etmediğini belirtiyor. Zorlu, 300 milyon nüfuslu ülkede hastalık rakamlarının az olduğunu ve hayatın eylülde normale döneceğini sözlerine ekliyor.

MANTAR SOSLU ÇİPURA

Malzemeler:

- 500 gr. çipura - 100 gr. kültür mantarı - 100 gr. istiridye mantarı

- 3 yemek kaşığı krema - 1 dal kekik - Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Tavada yağı ısıtın, doğranmış mantarları iki dakika soteleyin. Krema, tuz, karabiber ve kekik ekleyip iki dakika daha çevirin. Fileto çıkarıp ikiye böldüğünüz çipurayı az yağda bir tarafını üç, diğer tarafını iki dakika pişirin. Servis tabağına mantar sosunu, üzerine de balık parçalarını koyun. Afiyet olsun.